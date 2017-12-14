Проигнорированный миротворцами расстрел военных Сирии привлек внимание Вены

Прокуратура Вены расследует инцидент 2012 года, когда австрийские миротворцы ООН не предупредили сирийских военных о засаде сил оппозиции и наблюдали за расстрелом правительственных сил, сообщила представитель прокуратуры Нина Бусек.

В сентябре 2012 года на Голанских высотах миротворцы ООН из Австрии допустили расстрел военных САР сирийской оппозицией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Falter.

Издание опубликовало видеозапись инцидента.

Бусек рассказала, что прокуратура изучает вопрос о том, под состав какого преступления может подпадать поведение миротворцев. Der Standard пишет, что рассматривается подозрение в убийстве путем бездействия, но расследование в отношении конкретных австрийцев не ведется.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек в пятницу распорядился учредить комиссию по расследованию инцидента.

Миротворцы ООН дислоцированы на Голанских высотах с 1974 года, когда после очередного конфликта было подписано соглашение о разъединении израильских и сирийских войск.

В 2013 году Австрия решила вывести миротворцев с Голанских высот в связи с развернувшимися боями между войсками Сирийской армии и оппозицией.