Песков назвал причину предстоящей встречи Путина и Медведева

Предстоящая во вторник встреча президент России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева связана с отчетом кабмина в Госдуме, а не с санкциями США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча связана с отчетом в Госдуме», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Медведев заявлял, что в этом году он планирует представить отчет о работе не только за последние 12 месяцев, но за все шесть лет работы нынешнего состава кабмина.