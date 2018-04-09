Опубликовано видео «водопада» на ящики с электрооборудованием в московском метро

В понедельник в районе станции «Партизанская» московского метрополитена случилась протечка воды, сообщают в соцсетях.

Видео с места коммунальной аварии опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается, что вода льется не только на ящики с электрооборудованием, но и на поезда, движение которых не остановлено.