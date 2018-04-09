Фрукты и цветы из Абхазии разрешили ввозить в Россию

Россельхознадзор частично снял временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию овощей, цветов, фруктов, введенные по причине распространения на абхазской территории коричнево-мраморного клопа.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возобновлении с 10 апреля поставок товарных партий продукции растительного происхождения из Абхазии... Решение службы о возобновлении поставок основано на результатах совместной работы, проведенной Россельхознадзором с Государственной инспекцией по карантину растений республики Абхазия по локализации и ликвидации очагов коричнево-мраморного клопа на территории Абхазии», – сообщается на сайте ведомства.

В ведоместве также отметили, что ключевым условием поставок товарных партий растительной продукции является проведение экспертами Россельхознадзора предотгрузочного контроля.

Вместе с тем введенные Россельхознадзором временные ограничения на ввоз растительной продукции сохраняются применительно к багажу граждан, прибывающих из Абхазии в Россию.

В начале апреля Россия ввела ограничения на поставки цветов и фруктов из Абхазии по причине распространения на абхазской территории коричнево-мраморного клопа.