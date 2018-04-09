Лаборатория в Шиханах после обвинений в создании «Новичка» закупит решетки на окна

Филиал ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» в саратовских Шиханах открыл тендер на установку металлических решеток на окна одного из корпусов.

Согласно закупке, размещенной в понедельник, максимальная цена контракта составляет 499 тыс. рублей.

«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», – сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

На прошлой неделе британская разведка утверждала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признавали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».