Выстреливший в лицо женщине с сыном задержан в Москве

Мужчина, который напал на женщину 1962 года рождения и ее сына на юго-западе Москвы и выстрелил им в лицо из огнестрельного оружия, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.

«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», – говорится в сообщении на сайте столичного СК.

По версии следствия, днем 8 апреля мужчина на улице Гарибальди в Москве напал на проходящую мимо женщину с сыном и минимум по разу выстрелил в лицо каждому из них.

«Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой область головы и туловища. Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего», – сообщили в СК.

После инцидента пострадавших отвезли в больницу. Сейчас женщина выписана, ее сын находится в реанимации.



Следствие намерено проверить психическое здоровье подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.