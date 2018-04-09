Нефть подорожала после падения в пятницу

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром демонстрируют умеренное повышение после падения в пятницу, вызванного опасениями по поводу эскалации конфликта между США и Китаем в сфере торговли.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 28 центов – до 67,39 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май повысилась на 25 центов – до 62,31 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Участники нефтяного рынка опасаются, что объявленные США пошлины на ряд товаров китайского экспорта и последующие ответные меры Китая могут нанести вред мировой экономики, сократив спрос на топливо.