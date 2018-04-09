В Твери погиб забравшийся в трансформаторную будку подросток

В Твери от удара электрическим током погиб подросток, забравшийся в трансформаторную подстанцию, по факту произошедшего возбуждено дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, трагедия произошла в результате ненадлежащего исполнения работниками МУП «Тверьгорэлектро» своих профессиональных обязанностей по оборудованию трансформаторной подстанции.

«По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте регионального управления. Следователи устанавливают круг лиц, ответственных за безопасную работу электроподстанции.

Отметим, это далеко не единственный подобный случай. Так в феврале прошлого года под Ярославлем подросток погиб, получив сильный ударом током после падения с трансформаторной подстанции.