На парламентских выборах в Венгрии определился лидер

На парламентских выборах в Венгрии после подсчета 69,14% голосов лидирует правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает телеканал ATV.

Согласно предварительным данным, правящую коалицию поддержали не менее 1 млн 530 тыс. 662 человек, что эквивалентно 49,5% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

При этом на предыдущих парламентских выборах правящая коалиция получила 44,9% голосов.

Второе место на данный момент получает правая партия «Йоббик», за которую проголосовали 618 тыс. 48 человек или прежние 20% избирателей.

Венгерская социалистическая партия набирает 11,85% голосов (366 тыс. 329 человек), занимая третье место. На прошлых выборах она сумела заручиться поддержкой 25,6% избирателей.

По данным на 18.30 местного времени (19.30 мск) явка составила 68,13%.

Напомним, граждане Венгрии выбирали депутатов в Государственное собрание (парламент страны).