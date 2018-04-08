Минобороны опубликовало видео учений по обороне населенного пункта

Министерство обороны России опубликовало видео с тактического учения по обороне населенного пункта и последующему контрнаступлению, которое прошло на полигоне «Погоново» Воронежской области.

Учение прошло с подразделениями общевойсковой армии ЗВО – в нем участвовали мотострелки, танкисты, артиллеристы, военные инженеры и медики при поддержке оперативно-тактической авиации. Войска отрабатывали новые приемы совместных действий при обороне населенного пункта и развитии контрнаступления, сообщается в Facebook Минобороны.

Отмечается, что командиры батальонов и дивизионов увидели «уникальный опыт ведения танковых стрельб из укрытия», стрельб на большие дальности, в том числе имитации артподготовки на расстоянии до восьми километров.