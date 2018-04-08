В пожаре под Великим Новгородом погибли пять человек

В результате пожара в частном жилом доме в поселке Волотово под Великим Новгородом погибли пять человек, среди них, предположительно, один ребенок, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Накануне в результате пожара в Уссурийске погибли шесть человек, в том числе ребенок.