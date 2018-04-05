В ФСБ назвали наиболее опасную группировку террористов

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) создаст алгоритм борьбы с запрещенной в России группировкой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена, но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями», – цитирует Смирнова РИА «Новости».

По его словам, на 32-го заседаний совета РАТС ШОС в Ташкенте решено разработать алгоритм действий для борьбы с «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«Это алгоритм работы компетентных органов, то есть спецслужб той или иной страны», – пояснил Смирнов, добавив, что при РАТС ШОС создана постоянно действующая рабочая группа, которая «занимается выявлением этих лиц, создается реестр, соответствующие базы данных по действиям на той или иной территории тех или иных лиц».

Напомним, в ноябре 2017 года сотрудники ФСБ задержали руководительницу петербургской женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». Месяцем ранее сотрудники УФСБ по Татарстану, МВД и Росгвардии задержали восьмерых жителей республики, подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».