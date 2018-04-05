Путин предложил повременить с превращением ФАС в правоохранительную структуру

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в четверг заявил о том, что превращать Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сейчас в правоохранительную структуру преждевременно.

«У нас и так сегодня уже заключения ФАС должны истребоваться правоохранителями, следственными органами. Но превращать ФАС в правоохранительную структуру пока, мягко говоря, преждевременно. Потому что если мы сделаем в полном объеме то, что Александр Николаевич (Шохин – прим. ВЗГЛЯД) предложил, это значит, что фактически мы превращаем ФАС в правоохранительную структуру. Вот над этим нужно как следует подумать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, роль и значение заключений ФАС можно усилить при предварительном следствии и судебном разбирательстве. «Но окончательную оценку должен давать суд», – отметил президент.

Ранее в четверг Путин призвал все уровни власти принять меры для повышения конкуренции.