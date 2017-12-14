Британские медиа высмеяли заявления Джонсона по делу Скрипаля в карикатурах

Британские медиа и блогеры соревнуются друг с другом, стараясь больше уколоть главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Терезу Мэй.

Блогеры и медиа Британии высмеивают провальную попытку Джонсона и Мэй обвинить представителей России в отравлении шпиона Сергея Скрипаля.

Поводом для критики стал тот факт, что ранее из аккаунта британского МИДа в Twitter удалили сообщение о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Позже эксперты в лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».

В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.

После этого в британских СМИ и в Сети стали появляться политические карикатуры, высмеивающие Джонсона и Мэй. В частности, Political Cartoon выставляет посмешищем главу британского МИД, который пытается пригвоздить к стене портрет Владимира Путина, но сам забивает гвоздь себе в руку.

Morten Morland on Salisbury attack: Boris Johnson accused of misleading public by claiming scientists identified Russia for nerve agent poisoning - political cartoon gallery in Putney pic.twitter.com/R5QyoSMgkm — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 4 апреля 2018 г.

Британцы стали высмеивать Мэй и Джонсона, называя их доказательства детскими и нелепыми.

UK @ForeignOffice Deletes Tweet, Posts False Transcript, Issues New Lies

Great analysis of the UK's attempts to Cover-Up their brazen lies on #Novichok & #Skripal poisoningshttps://t.co/M2xkNWARYa

Theresa May & Boris Johnson must be forced to RESIGN for lying us into War pic.twitter.com/JLNpAhBzKx — Ian56 (@Ian56789) 5 апреля 2018 г.

В другой карикатуре отражена спортивная аллюзия: Владимир Путин бежит впереди, пока Борис Джонсон и Джереми Корбин (лидер оппозиции) спорят на старте.

Christian Adams on Jeremy Corbyn implying the foreign secretary exaggerated the findings of the UK's defence laboratory, Porton Down. Boris Johnson responded that Corbyn's remarks were "lamentable" political cartoon gallery in Putney pic.twitter.com/DZTOK1hBk4 — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 5 апреля 2018 г.

Блогер под ником CSRN Cassone заявил, что с Мэй и Джонсоном невозможно вести переговоры, и потребовал их отставки.

CSRN editor, Cassone' Calls for May & Johnson to Step-down - "There isn't a mediator on the planet who can negotiate with the West anymore, since its word means nothing"! pic.twitter.com/OJ9VKxCNeJ — Cassone' Silk Road News (@JeanPaulCassone) 5 апреля 2018 г.

«Я не хочу, чтобы Джереми Корбин был премьер-министром. Я не хочу, чтобы Борис Джонсон был министром иностранных дел. Я не хочу, чтобы Тереза Мэй была премьер-министром. Куда делись все наши порядочные политики?», – спрашивает в twitter пользователь под ником LitChick79.

I don’t want Jeremy Corbyn as PM.

I don’t want Boris Johnson as Foreign Secretary.

I don’t want Theresa May as Prime Minister.

I don’t want Gove or Fox anywhere near government.



Where have all our decent politicians gone? — LitChick79 #FBPE (@LitChick79) 4 апреля 2018 г.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала британской «пробиркой позора» удаленный Лондоном твит.

Ранее сообщалось, что яд «Новичок» очень серьезный, и отравленные Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут остаться инвалидами на всю жизнь.

Однако через несколько недель выяснилось, что Юлия Скрипаль скоро выписывается из больницы:

«Юлия говорит, что все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы. На вопрос о здоровье своего отца она отвечает: «Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, все, я скоро выписываюсь, все ок», – цитирует ее двоюродную сестру Викторию телеканал «Россия 1».