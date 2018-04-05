Скончался фотограф, снимавший Гагарина, Кастро и Горбачева

Известный советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин скончался в ночь со среды на четверг на 82-м году жизни.

«Скончался этой ночью», – сказала его Татьяна, передает РИА «Новости». По ее словам, причиной смерти стал инфаркт.

«Он, во-первых, был профессионалом, и, во-вторых, он был профессионалом. Это был блестящий репортер и очень хороший фотограф. Юра творил чудеса, всю жизнь», – сказал коллега Абрамочкина, фотограф Дмитрий Донской.

Донской рассказал о совместной с Абрамочкиным поездку в Лондон. «Так случилось, что меня попросили поехать в Лондон, когда туда поехал Горбачев. Встреча на высшем уровне. Юрка был первый номер, а я вроде подмастерья. Я с ним договорился – давай ты там бейся, чтобы у нас был точный кадр, а я буду спокойно ловить какой-нибудь кадр сумасшедший, рисковать телевиком», – вспомнил фотограф.

По его словам, на месте уже была «уйма фотографов», которые стояли в шесть рядов. Однако Абрамочкин моментально оказался в первом ряду. После этого он помог и Донскому занять удобную точку для съемки.

Увидев, что того не пускает полицейский, он погрозил стражу порядка пальцем и сказал «please», после «по головам» вернулся на прежнее место. «И я снимал. Вот что такое Юрий Абрамочкин», – отметил Донской.

Героями работ Абрамочкина в разное время становились Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Андрей Сахаров и другие известные личности. Выставки фотографий Абрамочкина проходили во многих странах.

С 1960 года фотограф трудился в информационном Агентстве печати «Новости», которое сейчас называется «Россия сегодня». Он снимал для журналов Life, Stern, Paris Match. Был удостоен премии «Золотой глаз» престижной премии World Press Photo, включен в Международную монографию «Современные фотографы» Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.