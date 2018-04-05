Звезду Болливуда приговорили к тюремному сроку из-за редкого животного

Суд Индии приговорил звезду Болливуда Салмана Хана к пяти годам тюремного заключения за браконьерство, совершенное 20 лет назад.

Как пишет газета Economic times, 20 лет назад Хан убил гарну (винторогую антилопу), передает ТАСС.

Вместе с актером на скамье подсудимых оказалось четверо предполагаемых сообщников, которые были оправданы. За совершенное преступление Хану грозило до шести лет заключения.

52-летний Хан – один из популярнейших актеров Болливуда. За свою карьеру он сыграл более чем в 90 фильмах.