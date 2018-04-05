Биатлонистка Сливко ответила на оскорбления в соцсети

Российская биатлонистка Виктория Сливко ответила на критику пользователя соцсетей, обозвавшего ее в комментариях, посоветовавшего «валить из спорта» и пожелавшего провала в соревнованиях.

«Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей), – написала Сливко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Биатлонистка также поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

«Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин», – написала Сливко.

В масс-старте на чемпионате России по биатлону Сливко завоевала серебро.

Напомним, ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападки иностранных чиновников и спортсменов на российский биатлон.