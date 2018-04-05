Лавров рассказал о покровительстве США и Европы партии войны в Киеве

Американские и европейские покровители властей Украины закрывают глаза на попытки подвергнуть ревизии Минские договоренности и поощряют действия «партии войны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений, пытается подвергнуть их ревизии. «Их (украинских властей – прим. ВЗГЛЯД) покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи вступили в силу в Донбассе в 00.01 мск 30 марта. Однако 1 апреля сообщалось, что ополченцы сбили два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков у линии соприкосновения.