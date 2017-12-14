Актер Юрий Назаров получил серьезную травму на съемках

По словам народного артиста России Юрия Назарова, на съемках криминального сериала в Мурманской области он поскользнулся на ровном месте и ушиб голову.

«Ничего опасного, трюкового не было. Просто на Кольском полуострове вовсю метет зима, и я не то поскользнулся, не то оступился на снегу. Упал на спину и затылком задел какой-то порожек», – цитирует народного артиста России Юрия Назарова телеканал «360».

Инцидент произошел на съемочной площадке криминального телесериала «Полярный-17» в Апатитах (Мурманская область).

Сразу после падения актер обрадовался, что его спина и ребра, которые он ломал прежде, остались целы.

Рану обработали и зашили, поэтому 80-летний артист может продолжать съемки.

«Не дождутся, все путем», – отметил он на вопрос о самочувствии.