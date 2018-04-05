Мосбиржу оштрафовали за нарушения законов об инсайдерской информации

Московскую биржу по итогам проверки Банка России оштрафовали на 300 тыс. рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

ЦБ провел проверку исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

«В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам», – сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

Кроме того, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения требований названного законодательства.

«По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений… «нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение», – говорится в сообщении.

Официальный представитель Генпрокуратуры рассказал, что Банк России также направил инсайдерам предписания, а бирже – письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений.