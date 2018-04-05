Полиция опровергла массовые задержания в «Москва-Сити»

Столичные стражи порядка опровергли сообщения о задержании сотрудников форекс-компании в бизнес-центре «Москва-Сити».

«Размещенная в ряде СМИ информация о том, что в ОМВД России по Пресненскому району УВД по ЦАО Москвы доставлены 100 человек, не соответствует действительности», –­ сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее некоторые СМИ написали, что в комплексе «Москва-Сити» были задержаны около 100 сотрудников форекс-компании. Согласно публикациям, они работали на консалтинговую фирму «Центр современных инвестиционных технологий».