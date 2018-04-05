Высылаемые дипломаты США покинули здание посольства

Высылаемые из России американские дипломаты в ночные часы покинули здание диппредставительства США в Москве.

Примерно с 4.00 на территорию посольства начали заезжать автобусы, а еще через три часа колонна выдвинулась от диппредставительства, передает ТАСС. Детали американская сторона не комментирует.

Как сообщалось ранее, им было предписано выехать из страны пребывания до 5 апреля.

Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.