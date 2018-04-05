Додон выразил надежду на встречу с Путиным в апреле в Москве

Президент Молдавии Игорь Додон надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в апреле в ходе рабочего визита в Москву, передают молдавские СМИ.

«Я надеюсь, что наша встреча с Владимиром Владимировичем состоится в ближайшее время. Неясно, состоится она до инаугурации президента России 7 мая или после. Пока мы планируем визит в Москву на конец апреля», – передает ТАСС со ссылкой на НТВ Молдова слова Додона.

По его словам, отношения между двумя странами переживают непростой период после дипломатического скандала с высылкой российских дипломатов в свете событий в Солсбери.



Додон отметил, что правительство выслало российских дипломатов под нажимом США, о чем свидетельствует благодарность, выраженная американским посольством в Кишиневе кабинету министров.



«Эта похвала свидетельствует, что было прямое вмешательство США в наши внутренние дела. Лучше бы они промолчали», – заявил Додон.

Президент Молдавии также выразил надежду на то, что Москва не будет принимать других санкций по отношению к Кишиневу, кроме зеркального ответа по высылке трех дипломатов.



«Они приняли такое решение, чтобы заручиться какой-то поддержкой на парламентских выборах, понравиться американцам, европейцам.Россия и США, в конце концов, договорятся, как всегда договариваются большие державы», – подытожил он.

Напомним, 27 марта сообщалось, что правительство Молдавии решило выслать из страны трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил «крайнее возмущение» в связи с решением молдавского правительства о высылке из страны трех российских дипломатов.