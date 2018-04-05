Трамп велел отправить безоружную нацгвардию охранять границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал документ, которым разрешил использовать национальную гвардию для охраны границы с Мексикой, сообщил Белый дом.

«Министр обороны должен поддержать министерство внутренней безопасности в обеспечении безопасности южной границы и в принятии других необходимых мер, призванных остановить приток в нашу страну смертельных наркотиков, контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегальных иммигрантов. Министр обороны должен потребовать использования военнослужащих национальной гвардии для помощи в выполнении этой миссии», – передает РИА «Новости» текст меморандума.

Тем временем мексиканский МИД со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности соседней страны Кирстен Нильсен сообщил, что нацгвардия США будут нести службу на границе с Мексикой без оружия.

«Министр Нильсен проинформировала правительство Мексики о следующих аспектах решения по развертыванию национальной гвардии на границе с нашей страной. Нацгвардия будет использоваться исключительно в работах по оказанию помощи министерству внутренней безопасности. Бойцы нацгвардии не будут иметь при себе оружия и не будут осуществлять функции миграционного или таможенного контроля», – говорится в заявлении МИД Мексики.

Между тем, сенат Мексики попросил правительство страны прекратить сотрудничество с США в ряде областей из-за неуважительного отношения со стороны Трампа.

«Просим правительство республики прекратить двустороннее сотрудничество с США по миграции и борьбе с организованной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и с уважением по отношению к Мексике», – заявили в сенате.

Также верхняя палата конгресса Мексики потребовала от Трампа уважения к Мексике и осудила планы использовать военных для охраны границы с Мексикой.

«Сенат категорически отвергает намерение президента Дональда Трампа милитаризировать границу с Мексикой и считает эти действия еще одним оскорблением», – говорится в заявлении.

В понедельник, 2 апреля Трамп призвал конгресс принять закон о защите государственной границы в связи с масштабным потоком наркотиков и нелегалов из Мексики.

В январе Мексика в очередной раз отказалась платить за стену на границе с США, хотя Трамп обещал американцам, что на границе «построят великую стену», за которую заплатят в полном объеме мексиканские власти.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что охраной американо-мексиканской границы будут заниматься военные.