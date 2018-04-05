Эксперт отметил готовность властей к диалогу с оппозицией по теме свалок

Власть открыта для общения. Я вижу сообщения Когана у себя в ленте в «Фейсбуке». Вижу, как много он сейчас работает со средствами массовой информации, с протестными группами и даже с несистемной оппозицией, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Калачев. Так он прокомментировал решение организаторов митинга «За чистый воздух!» отложить его после диалога с властями Подмосковья.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил открытость властей Московской области и их готовность вести диалог, в том числе с такими радикальными оппозиционерами, как Сергей Удальцов.

Ранее организаторы митинга «За чистый воздух! Против «мусорной» мафии!» решили отложить свой митинг, который планировали было на 7 апреля. Как пояснил Удальцов, соорганизатор митинга, это связано с началом переговоров с министром экологии и природопользования области Александром Коганом, который сам предложил активистам встретиться, а также с пасхальными мероприятиями.

«Власть открыта для общения. Я вижу сообщения Когана у себя в ленте в Фейсбуке. Вижу, как много он сейчас работает со средствами массовой информации, с протестными группами и даже с несистемной оппозицией. Если это дает плоды, то это очень хорошо», – сказал Калачев.

То, что власти Подмосковья предложили диалог, Удальцов назвал «успехом общественных активистов», «так как одним из основных требований митинга как раз и является начало полноценного диалога чиновников и представителей общественности по вопросам, связанным с ситуацией на подмосковных мусорных полигонах».

По словам Калачева, перенос митинга с 7 апреля на более поздний срок «работает на имидж обеих сторон».

«Системная оппозиция демонстрирует, что уважает традиции и вполне способна вести диалог. Власти Подмосковья показывают, что умеют работать со всеми. Надо отдать им должное. Решаются проблемы, связанные с самим полигоном. Понятно, что рекультивация и дегазация за один день невозможна. На это требуется определенное время, так же как на консервацию старого «тела» полигона. Пик этого кризиса уже пройден. Хотя внутренняя оппозиция будет пытаться всячески подогреть эту тему, но главный удар подмосковные власти выдержали», – подытожил Калачев.

Накануне Коган сообщил, что в Подмосковье заключены контракты на строительство в регионе трех мусороперерабатывающих комплексов, планируется заключение еще семи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о процессе создания новых полигонов в регионе. Также он сообщил, что Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором.

«Вы понимаете, о чем идет речь? Протест пытается найти цивилизованные формы, в том числе, возможности действительно конструктивно взаимодействовать с действующими властями в интересах людей», – отметил в своем Фейсбуке по этому поводу политолог Алексей Мухин.

«Сергей Удальцов, один из моральных авторитетов оппозиции, ее протестной части, ведет себя разумно и пытается решать проблемы социальных групп без деструктивного надрыва, который свойственен значительной части радикально настроенных оппонентов власти».

Разумное поведение является редким в этой среде, к сожалению, отмечает Мухин, и тем более ценно. «Подмосковные власти, судя по всему, готовы идти навстречу населению региона. Они уже даже готовы мусор сортировать», – напоминает политолог.