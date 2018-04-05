Эксперт отметил готовность властей к диалогу с оппозицией по теме свалок

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...

Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе. Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но». Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

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          Эксперт отметил готовность властей к диалогу с оппозицией по теме свалок

          5 апреля 2018, 17:23

          Текст: Евгений Романов

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          Власть открыта для общения. Я вижу сообщения Когана у себя в ленте в «Фейсбуке». Вижу, как много он сейчас работает со средствами массовой информации, с протестными группами и даже с несистемной оппозицией, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Калачев. Так он прокомментировал решение организаторов митинга «За чистый воздух!» отложить его после диалога с властями Подмосковья.

          Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил открытость властей Московской области и их готовность вести диалог, в том числе с такими радикальными оппозиционерами, как Сергей Удальцов.

          Ранее организаторы митинга «За чистый воздух! Против «мусорной» мафии!» решили отложить свой митинг, который планировали было на 7 апреля. Как пояснил Удальцов, соорганизатор митинга, это связано с началом переговоров с министром экологии и природопользования области Александром Коганом, который сам предложил активистам встретиться, а также с пасхальными мероприятиями.

          «Власть открыта для общения. Я вижу сообщения Когана у себя в ленте в Фейсбуке. Вижу, как много он сейчас работает со средствами массовой информации, с протестными группами и даже с несистемной оппозицией. Если это дает плоды, то это очень хорошо», – сказал Калачев.

          То, что власти Подмосковья предложили диалог, Удальцов назвал «успехом общественных активистов», «так как одним из основных требований митинга как раз и является начало полноценного диалога чиновников и представителей общественности по вопросам, связанным с ситуацией на подмосковных мусорных полигонах».

          По словам Калачева, перенос митинга с 7 апреля на более поздний срок «работает на имидж обеих сторон».

          «Системная оппозиция демонстрирует, что уважает традиции и вполне способна вести диалог. Власти Подмосковья показывают, что умеют работать со всеми. Надо отдать им должное. Решаются проблемы, связанные с самим полигоном. Понятно, что рекультивация и дегазация за один день невозможна. На это требуется определенное время, так же как на консервацию старого «тела» полигона. Пик этого кризиса уже пройден. Хотя внутренняя оппозиция будет пытаться всячески подогреть эту тему, но главный удар подмосковные власти выдержали», – подытожил Калачев.

          Накануне Коган сообщил, что в Подмосковье заключены контракты на строительство в регионе трех мусороперерабатывающих комплексов, планируется заключение еще семи.

          Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о процессе создания новых полигонов в регионе. Также он сообщил, что Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором.

          «Вы понимаете, о чем идет речь? Протест пытается найти цивилизованные формы, в том числе, возможности действительно конструктивно взаимодействовать с действующими властями в интересах людей», – отметил в своем Фейсбуке по этому поводу политолог Алексей Мухин.

          «Сергей Удальцов, один из моральных авторитетов оппозиции, ее протестной части, ведет себя разумно и пытается решать проблемы социальных групп без деструктивного надрыва, который свойственен значительной части радикально настроенных оппонентов власти».

          Разумное поведение является редким в этой среде, к сожалению, отмечает Мухин,  и тем более ценно. «Подмосковные власти, судя по всему, готовы идти навстречу населению региона. Они уже даже готовы мусор сортировать», – напоминает политолог.


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