Назван срок вступления в силу пошлин США и Китая

Комментируя торговую войну США и Китая, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пошлины с обеих сторон вступят в силу через «пару месяцев».

По ее словам, сейчас идет «этап рассмотрения», так что «пройдет еще пара месяцев до того, как пошлины с обеих сторон вступят в силу», передает РИА «Новости».

Вашингтон выразил надежду на то, что Пекин «поступит правильно». США попросили Китай «прекратить нечестные действия в торговле».