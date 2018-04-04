США сочли высылку «четырех-пяти» российских дипломатов недостаточной

Представитель Белого дома Сара Сандерс сравнила число российских дипломатов, высланных США и другими странами.

Она отметила, что США «выслали персонал в размере 60 человек», а другие государства – по «четыре-пять» человек. По мнению Вашингтона, «другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России», передает РИА «Новости».

Как заявила Сандерс, США «были жестоки с Россией» и намерены сохранить эту линию в отношениях с Москвой, чтобы Россия «изменила свое поведение».

В конце марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.