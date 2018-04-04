Разработчики рассказали о российском двигателе будущего

Заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин рассказал о том, какие двигатели планирует создавать ОДК в ближайшем будущем.

По его словам, основные направления работы ОДК касаются использования при создании перспективных российских газотурбинных двигателей полимерных композиционных материалов, аддитивных технологий, высокотемпературных материалов. Кроме того, планируется применение прорывных конструктивных схем, а также технологий «более электрических» двигателей, сообщает AEX.ru.

Шмотин отметил, что на исследования при создании турбинного двигателя уходят 15-20 лет, еще 5-8 лет – на испытания и сертификацию, 40-50 лет – это эксплуатация двигателя.

ОДК обозначила направления своего развития. При этом Шмотин выделяет наиболее перспективное из них.

«Самым перспективным двигателем будущего для дозвуковых летательных аппаратов может стать электродвигатель с вентилятором с лопатками из полимерного композиционного материла. В практике есть менее революционные решения, которые построены на использовании электричества. Поэтому электрические двигатели, электрические приводы, беспроводное управление и диагностика – это суперзадача», – сказал он.

Говоря о других направлениях работы ОДК, Шмотин заметил, что сейчас Россия использует решения, с которыми работают и зарубежные конкуренты.

Отметим, что в России сейчас ведется работа по созданию российского вертолетного двигателя нового поколения, газотурбинного двигателя для кораблей, двигателя для подлодок и т.д.