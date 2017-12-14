Экс-министр обороны Украины предостерег ВСУ от «похода на Ростов»

Бывший глава СБУ и министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что украинским военным нужно быть реалистами и не строить иллюзий о «походе до Ростова».

«Приходилось слышать: «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями», – приводит его слова «Обозреватель».

Он отметил, что такую операцию необходимо подготовить, тем более что со стороны ополчения – «два армейских корпуса, 36 тыс., это минимум, а может быть, и 40 тыс. военных». По его словам, ополченцы Донбасса «организованные, структурированные, обученные, обкатанные в боях».

Кроме того, считает Марчук, российская военная разведка видит все, что происходит в ВСУ, «как на ладони».

Отметим, что заявления о «походе на Ростов» украинские силовики действительно периодически делают. Так, в ноябре 2016 года ныне задержанный на Украине глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан заявлял, что военное решение проблемы Донбасса вполне возможно – можно дойти до Новоазовска и даже до Ростова-на-Дону.