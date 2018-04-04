Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге

Советская и российская певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге.

«Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу», – цитирует ТАСС Пьеху.

Эдита Пьеха – советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка СССР (1988). Мать певицы Илоны Броневицкой и бабушка певца Стаса Пьехи.