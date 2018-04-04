Советская гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале призналась в том, что ее несколько раз насиловал тренер Ренальд Кныш. В ходе телепередачи спортсменку подвергли резкой критике.

В эфире программы от 3 апреля спортсменка рассказала, что перед олимпийским турниром 1972 года в Мюнхене тренер ее «просто изнасиловал».

«Это правда. Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», – отметила Крбут в эфире Первого канала.

Во время эфира с Ренальдом Кнышем связались через интернет. Бывший тренер резко отверг обвинения. Он заявил, что во время подготовки к турниру лишь говорил спортсменке, что «она очень хорошая, красивая, умная, талантливая». Делалось это, по словам Кныша, «для того, чтобы вдохновлять ее, чтобы она тренировалась».

«Человек в состоянии вдохновения становится гениальным. Вот я и старался сделать ее гениальной», – сказал Ренальд Кныш.

Политолог Михаил Синельников-Оришак заявил, что Кныш не мог насиловать Корбут якобы потому, что во время ОИ-1972 они проживали в разных местах и у них был разный распорядок дня. В ответ на это бывшая спортсменка заявила, что изнасилование имело место перед Играми, и не в Мюнхене, а в Минске, в гостинице «Юбилейная».

Советская гимнастка, чемпионка ОИ-1968 в Мехико Ольга Карасева поинтересовалась у Ольги Корбут, не перепутала ли она домогательства с безобидными знаками внимания. В ответ Корбут подчеркнула, что у нее был секс с тренером, причем не по обоюдному согласию. Причем связи, а также побои со стороны тренера имели место после возвращения с состязаний.

Также Корбут заявила, что Кныш якобы домогался и до других несовершеннолетних спортсменок, одна из которых пожаловалась родителям. После этого, как отметила Корбут, изнасилования прекратились, поскольку тренер якобы побоялся огласки.

Как заявил спорткомментатор Владимир Гомельский, тренеров довольно часто обвиняют в домогательствах, напомнив, как во времена СССР в это обвиняли тренера по фигурному катанию Станислава Жука, но его непричастность к обвинениям удалось доказать.

Напомним, в октябре 2017 года бывшая украинская и советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 41-летняя Татьяна Гуцу заявила, что в возрасте 15 лет была изнасилована экс-партнером по сборной Советского Союза, гражданином Белоруссии Виталием Щербо.

В феврале 2017 года Ольга Корбут продала на аукционе свои олимпийские медали, выручив за них 230 тыс. долларов. Всего коллекция бывшей спортсменки насчитывала 32 лота, но были проданы лишь семь из них.

До этого сообщалось, что Корбут выставила на аукцион пять медалей с Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года и Монреале 1976 года, а также другие предметы, в том числе значок мастера спорта СССР и гимнастический купальник, в котором она была во время выступления в Лондоне в 1973 году.