Советская гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...
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Почему, вводя санкции, западные страны возмущаются, когда мы отвечаем тем же

Андрей Бабицкий, журналист
Русофобия – это неуничтожимая вера в рабство русских «от природы». А по отношению к рабу ни одно действие не может считаться несправедливым. Вспомним Аристотеля. Это дает возможность понять истоки глубинного расизма Запада. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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          Советская гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании

          4 апреля 2018, 21:53

          Текст: Антон Касс

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          Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале призналась в том, что ее несколько раз насиловал тренер Ренальд Кныш. В ходе телепередачи спортсменку подвергли резкой критике.

          В эфире программы от 3 апреля спортсменка рассказала, что перед олимпийским турниром 1972 года в Мюнхене тренер ее «просто изнасиловал».

          «Это правда. Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», – отметила Крбут в эфире Первого канала.

          Во время эфира с Ренальдом Кнышем связались через интернет. Бывший тренер резко отверг обвинения. Он заявил, что во время подготовки к турниру лишь говорил спортсменке, что «она очень хорошая, красивая, умная, талантливая». Делалось это, по словам Кныша, «для того, чтобы вдохновлять ее, чтобы она тренировалась».

          «Человек в состоянии вдохновения становится гениальным. Вот я и старался сделать ее гениальной», – сказал Ренальд Кныш.

          Политолог Михаил Синельников-Оришак заявил, что Кныш не мог насиловать Корбут якобы потому, что во время ОИ-1972 они проживали в разных местах и у них был разный распорядок дня. В ответ на это бывшая спортсменка заявила, что изнасилование имело место перед Играми, и не в Мюнхене, а в Минске, в гостинице «Юбилейная».

          Советская гимнастка, чемпионка ОИ-1968 в Мехико Ольга Карасева поинтересовалась у Ольги Корбут, не перепутала ли она домогательства с безобидными знаками внимания. В ответ Корбут подчеркнула, что у нее был секс с тренером, причем не по обоюдному согласию. Причем связи, а также побои со стороны тренера имели место после возвращения с состязаний.

          Также Корбут заявила, что Кныш якобы домогался и до других несовершеннолетних спортсменок, одна из которых пожаловалась родителям. После этого, как отметила Корбут, изнасилования прекратились, поскольку тренер якобы побоялся огласки.

          Как заявил спорткомментатор Владимир Гомельский, тренеров довольно часто обвиняют в домогательствах, напомнив, как во времена СССР в это обвиняли тренера по фигурному катанию Станислава Жука, но его непричастность к обвинениям удалось доказать.

          Напомним, в октябре 2017 года бывшая украинская и советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 41-летняя Татьяна Гуцу заявила, что в возрасте 15 лет была изнасилована экс-партнером по сборной Советского Союза, гражданином Белоруссии Виталием Щербо.

          В феврале 2017 года Ольга Корбут продала на аукционе свои олимпийские медали, выручив за них 230 тыс. долларов. Всего коллекция бывшей спортсменки насчитывала 32 лота, но были проданы лишь семь из них.

          До этого сообщалось, что Корбут выставила на аукцион пять медалей с Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года и Монреале 1976 года, а также другие предметы, в том числе значок мастера спорта СССР и гимнастический купальник, в котором она была во время выступления в Лондоне в 1973 году.


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