Фонд президентских грантов отметил первый год работы

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...

Почему, вводя санкции, западные страны возмущаются, когда мы отвечаем тем же

Андрей Бабицкий, журналист
Русофобия – это неуничтожимая вера в рабство русских «от природы». А по отношению к рабу ни одно действие не может считаться несправедливым. Вспомним Аристотеля. Это дает возможность понять истоки глубинного расизма Запада. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Фонд президентских грантов отметил первый год работы

          4 апреля 2018, 20:44

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          В четверг исполнился год с того момента, как президент России Владимир Путин поручил обеспечение грантовой поддержки некоммерческих организаций единому оператору – Фонду президентских грантов.

          Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД, за первый год работы фондом проведены два конкурса и прием заявок на участие в третьем. Процедура подачи заявок была переведена в электронную форму и значительно упрощена. Как результат, всего на эти три конкурса подано 25 тыс. 241 проект от 13 тыс. 796 некоммерческих организаций, из которых 8 тыс. 303 ранее не участвовали в конкурсах прежних операторов грантов (к примеру, за весь 2016 год в 36 конкурсах, организованных девятью операторами грантов, приняло участие 6 тыс. 878 некоммерческих организаций, а только на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2018 году проект представила 7 тыс. 631 организация).

          Для обучения разработке социальных проектов и подаче заявок на участие в конкурсах фонд за год организовал 126 семинаров в 83 регионах страны. В них участвовали 21 тыс. 205 человек. Еще большее число людей посмотрели семинары в прямой трансляции и записи.

          По итогам двух конкурсов в 2017 году фондом приняты решения о выделении грантов на общую сумму более 6,6 млрд рублей на реализацию 3 тыс. 213 проектов. Впервые в истории победители представляют все регионы страны. Существенно возрос социальный эффект от реализации поддержанных проектов и теперь его ощущают миллионы благополучателей.

          В 2018 году по распоряжению главы государства объем средств Фонда президентских грантов увеличен до 8 млрд рублей.

          «За год создана прозрачная и объективная система оценки проектов, опирающаяся на сообщество из 802 экспертов, четкие критерии и понятные правила экспертизы. В рамках трех конкурсов проведены широкие информационные кампании, серии обучающих мероприятий для участников конкурсов. Хочется поблагодарить членов объединенного экспертного совета, экспертов и, конечно, команду фонда за результаты, которых удалось добиться всего за один год» – отметил по итогам заседания объединенного экспертного совета его председатель Андрей Клепач.

          «За это время мы как экспертный совет собирались аж 9 раз. Вообще незаметно пролетело. Наверное, потому что на этих заседаниях тебя окружают умные, интеллигентные, порядочные и очень приятные люди, с которыми часы заседаний, обсуждений проектов и методик их оценки просто проходят в удовольствие», – прокомментировал годовщину на своей странице в социальной сети член объединенного экспертного совета, президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов.

          «Один год – это, конечно, повод осмыслить как то, что получилось, так и то, что еще предстоит сделать. Считается, что любой институции нужно некоторое время на запуск, на определение миссии, стратегии, планирование, подбор персонала, регламентацию процессов. У нас этого времени не было. Было поручение президента сделать выделение грантов подлинно конкурсным, открытым и прозрачным. Была настоящая, не декларативная, поддержка нашего координационного комитета, созданного указом президента. И это сработало. Вообще, оказалось, что время – это чуть ли не единственный ресурс, которого нам не хватает. Нужно смотреть вперед, донастроить систему мониторинга проектов и оценки социального эффекта от их реализации, помочь нашим успешным грантополучателям интегрироваться в работу по решению вопросов регионального и местного значения, вовлекать молодежь, задач у фонда много», – рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

          Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил, что первый год работы фонда был как стартап, очень многое делалось практически с нуля.


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