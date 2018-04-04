Фонд президентских грантов отметил первый год работы

В четверг исполнился год с того момента, как президент России Владимир Путин поручил обеспечение грантовой поддержки некоммерческих организаций единому оператору – Фонду президентских грантов.

Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД, за первый год работы фондом проведены два конкурса и прием заявок на участие в третьем. Процедура подачи заявок была переведена в электронную форму и значительно упрощена. Как результат, всего на эти три конкурса подано 25 тыс. 241 проект от 13 тыс. 796 некоммерческих организаций, из которых 8 тыс. 303 ранее не участвовали в конкурсах прежних операторов грантов (к примеру, за весь 2016 год в 36 конкурсах, организованных девятью операторами грантов, приняло участие 6 тыс. 878 некоммерческих организаций, а только на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2018 году проект представила 7 тыс. 631 организация).

Для обучения разработке социальных проектов и подаче заявок на участие в конкурсах фонд за год организовал 126 семинаров в 83 регионах страны. В них участвовали 21 тыс. 205 человек. Еще большее число людей посмотрели семинары в прямой трансляции и записи.

По итогам двух конкурсов в 2017 году фондом приняты решения о выделении грантов на общую сумму более 6,6 млрд рублей на реализацию 3 тыс. 213 проектов. Впервые в истории победители представляют все регионы страны. Существенно возрос социальный эффект от реализации поддержанных проектов и теперь его ощущают миллионы благополучателей.

В 2018 году по распоряжению главы государства объем средств Фонда президентских грантов увеличен до 8 млрд рублей.

«За год создана прозрачная и объективная система оценки проектов, опирающаяся на сообщество из 802 экспертов, четкие критерии и понятные правила экспертизы. В рамках трех конкурсов проведены широкие информационные кампании, серии обучающих мероприятий для участников конкурсов. Хочется поблагодарить членов объединенного экспертного совета, экспертов и, конечно, команду фонда за результаты, которых удалось добиться всего за один год» – отметил по итогам заседания объединенного экспертного совета его председатель Андрей Клепач.

«За это время мы как экспертный совет собирались аж 9 раз. Вообще незаметно пролетело. Наверное, потому что на этих заседаниях тебя окружают умные, интеллигентные, порядочные и очень приятные люди, с которыми часы заседаний, обсуждений проектов и методик их оценки просто проходят в удовольствие», – прокомментировал годовщину на своей странице в социальной сети член объединенного экспертного совета, президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов.

«Один год – это, конечно, повод осмыслить как то, что получилось, так и то, что еще предстоит сделать. Считается, что любой институции нужно некоторое время на запуск, на определение миссии, стратегии, планирование, подбор персонала, регламентацию процессов. У нас этого времени не было. Было поручение президента сделать выделение грантов подлинно конкурсным, открытым и прозрачным. Была настоящая, не декларативная, поддержка нашего координационного комитета, созданного указом президента. И это сработало. Вообще, оказалось, что время – это чуть ли не единственный ресурс, которого нам не хватает. Нужно смотреть вперед, донастроить систему мониторинга проектов и оценки социального эффекта от их реализации, помочь нашим успешным грантополучателям интегрироваться в работу по решению вопросов регионального и местного значения, вовлекать молодежь, задач у фонда много», – рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил, что первый год работы фонда был как стартап, очень многое делалось практически с нуля.