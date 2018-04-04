Страны Запада «всеми силами» пытались нарушить ход заседания ОЗХО по Скрипалю

Представители западных стран всеми силами пытались нарушить нормальный ход заседания ОЗХО по делу Скрипаля, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

Об этом сообщает ТАСС.

Напосним, исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента в Солсбери. Россия вместе с Ираном и Китаем предлагала проект совместного расследования дела Скрипаля.

ЕС и Британия отказались поддержать проект заявления, подготовленный Россией. Британский представитель назвал предложение Москвы о ведении совместного расследования «извращенным».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в деле Скрипаля ОЗХО склонилось в пользу Британии.