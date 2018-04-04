Россия, Иран и Китай направили ОЗХО совместное предложение по делу Скрипаля

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что Россия, Иран и Китай представили перед организацией проект совместного расследования дела Скрипаля.

«Сегодня на суд Исполсовета был представлен наш совместный с Ираном и Китаем проект решения», – передает его слова ТАСС.

Дипломат объяснил, что суть проекта в том, чтобы «запустить процесс совместного расследования», которое прояснит все вопросы, связанные с обвинениями Великобритании в адрес России.

Этот проект также предполагает поручение гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для такого взаимодействия».

По словам Шульгина, на заседании Исполсовета ОЗХО состоялось голосование по этому проекту.

«Нам, к сожалению, не удалось набрать две третьих голосов, квалифицированное большинство, для того, чтобы наша резолюция прошла. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, государства – члены ЕС, НАТО», – сказал Шульгин.

Кроме того, позицию Запада также поддержали «некоторые американские союзники в Азии».

Шульгин отметил также, что Великобритания пытается использовать ОЗХО для подтверждения результатов национального расследования по делу.

«Вопреки алгоритму действий, прописанному в Конвенции о запрещении химического оружия, наши британские партнеры, используя процедурные уловки, запросили техническое содействие со стороны Техсекретариата ОЗХО», – сказал он.

Ранее источник сообщил, что исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента в Солсбери.

В среду по требованию России было созвано спецзаседание ОЗХО по инциденту в Солсбери. ЕС и Британия отказались поддержать проект заявления, причем британский представитель назвал предложение Москвы о совместном расследовании «извращенным».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в деле Скрипаля ОЗХО склонилось в пользу Британии.