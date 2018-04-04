В Германии нашли 96-летнего участника убийств в Бабьем Яре

Прокуратура немецкого города Кассель начала проверку в отношении 96-летнего гражданина Германии, который мог быть причастен к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в 1941 году.

Представитель немецкой прокуратуры сообщил, что подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером. Отмечается, что мужчина в 1941 году мог служить в дивизии «Ваффен-СС», которая участвовала в преступлении в Бабьем Яре, сообщает Deutsche Welle.

Предполагаемым бывшим эсесовцем прокуратура ФРГ заинтересовалась после обращения израильского Центра Симона Визенталя, который установил причастность мужчины к преступлениям.

Напомним также, в середине июля 2015 года немецкий суд признал 94-летнего Оскара Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В январе 2018 года было отклонено его прошение о помиловании, а в марте 2018 года 96-летний осужденный умер.