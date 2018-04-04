Российские оружейники пропустят три крупнейших выставки в Европе

«Рособоронэкспорт» не будет представлять военную продукцию на трех крупных международных выставках в 2018 году.

«Со 100-процентной уверенностью можем сказать, что стенда «Рособоронэкспорта» не будет в этом году на Фарнборо, а также на Евронаваль и Евросатори. Переговорный процесс на этих площадках, к сожалению, либо затруднителен, либо пока вообще невозможен, как в случае с Фарнборо», – цитирует ТАСС представителя Ростеха.

Он также сказал, что участие госкорпорации в выставках с гражданской продукцией также маловероятно. Однако однозначного решения по этому вопросу нет.

Ранее сообщалось, что организаторы авиакосмического салона Фарнборо в Великобритании запретили России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

Вместе с тем холдинги, входящие в Ростех, представят новинки ОПК на выставке в Чили в апреле.

Стенд «Рособоронэкспорта» представит многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно-тренировочные самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, транспортные вертолеты Ми-171Е, а также легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-226Т.