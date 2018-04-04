СК заинтересовался дочерью мэра, прикрывшей грудь Библией на фото в соцсети

Несовершеннолетняя дочь главы города Сосновка Наиля Саитова на фото прикрыла голую грудь Библией, после чего выложила снимок в сеть.

Провокационный снимок девушка разместила в своем Instagram, однако после волн общественного возмущения удалила фото, сообщает «Комсомольская правда». Мэр Сосновки, небольшого города в Кировской области, прокомментировал поступок дочери.

«В поступке своей дочери не вижу никакой религиозной неприязни. Я мусульманин, моя жена – православная. В нашей семье празднуются как мусульманские, так и православные праздники, какого-то религиозного культа нет. В 16 лет у детей ветер в голове, дочь даже не подумала о возможных последствиях. Я с ней провел беседу, с ней также поговорят и сотрудники органов. Думаю, они смогут сильнее повлиять на подростковый мозг», – сказал Саитов.

По его словам, такой поступок – способ обратить на себя внимание, так как отец и мать постоянно заняты.

Кроме того, мэр Сосновки связал масштаб разгоревшегося скандала с его работой. «Была бы это дочь обычного слесаря – никто бы и не обратил внимания», – отметил Саитов.

Между тем, Telegram-канал Mash опубликовал и другие кадры из Instagram девушки, под которыми имеются неоднозначные подписи на религиозные темы. Сообщается, что СК проводит проверку по признакам оскорбления чувств верующих.