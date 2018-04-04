Племянница рассказала о разговоре со Скрипалем за две недели до отравления

Племянница отравленного в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что общалась со своим дядей за две недели до инцидента в Солсбери; о произошедшем она узнала из СМИ.

«С Сергеем Викторовичем (Скрипалем) – за две недели до этой трагедии общались», – сказала Виктория в эфире телеканала «Россия-1». Она сообщила, что обсуждала с дядей здоровье его мамы, передает РИА «Новости».

По ее словам, об отравлении Скрипаля семья узнала в 18.00 по московскому времени от друзей, которые увидели сообщения в СМИ.

«Просто позвонили домой наши близкие друзья, которые знали, кто мой дядя, которые задали вопрос моему мужу, не связано ли это как-то с Викой, про ее дядю?» – отметила она.

Виктория Скрипаль также рассказала, что поддерживает связь с послом России в Лондоне Александром Яковенко – он помог ей получить загранпаспорт.

«Мы с ним плотно сотрудничаем. Он будет меня непосредственно встречать (в Лондоне)», – сказала она.

Кроме того, племянница Скрипаля рассказала, что обращалась в посольство Великобритании в России, чтобы получить информацию об инциденте, но ее перенаправили в российское посольство.

«Позвонила в 10 часов утра в посольство Великобритании. Сначала позвонила в паспортно-визовую службу, но там все говорят на английском, я говорю: «I'm sorry, I speak Russian», – сказала она.

В итоге она позвонила в пресс-службу, предположив, что там есть русскоговорящие люди.

«Я представилась, что я такая-то, я готова вам выслать прямо сейчас документы, подтвердить, что я их родственница, скажите, какое их состояние. На что мне было сказано: вы – гражданка России, обращайтесь в свое посольство в Британии», – отметила Виктория Скрипаль. По ее словам, на этом разговор был закончен.

Отметим, что российское посольство в Лондоне вынуждено было направить ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу племяннице Сергея Скрипаля Виктории.

Виктория также является двоюродной сестрой Юлии Скрипаль, отравленной вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Она собиралась навестить 33-летнюю дочь шпиона в больнице. На прошлой неделе сообщалось, что Юлия пришла в себя после отравления, она уже может есть и пить.