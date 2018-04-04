Опубликовано первое видео с захваченного Украиной сейнера «Норд»

Адвокат экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» Дмитрий Щербина снял видео на борту арестованного на Украине корабля, находящегося в порту Бердянска.

Судя по видеоролику, опубликованному телеканалом RT, более 10 дней экипаж судна вынужден проживать в маленьких и темных помещениях, практически в условиях антисанитарии.

Адвокат заявил, что эксплуатация сейнера не предполагает длительного нахождения и проживания в нем людей. «Все старенькое. Везде развернуться практически негде. Не знаю, как работает повар здесь. Были проблемы и с водой, помыть посуду очень тяжело, не было моющих средств», – рассказал он.

Щербина показал и туалет, в котором нет унитаза, заявив, что «это, конечно, просто жесть». Он снял и крошечные двухъярусные койки, на которых приходится спать членам экипажа.

Адвокат также отметил, что на судне очень неприятный запах, так как трюм был опечатан пограничниками.

Ранее в среду капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко был вывезен местными пограничниками в неизвестном направлении.

Ранее капитан судна говорил, что экипаж рыболовецкого судна подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников.