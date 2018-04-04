Архитектор «звездных войн» назвал способы уничтожения российского супероружия

Один из создателей программы SDI времен президента США Рональда Рейгана, известной как «звездные войны», почетный профессор Бостонского университета Анжело Кодевилла назвал способы, которые помогут уничтожить «супероружие России», сообщают СМИ.

Заявления президента России Владимира Путина об оружии России подталкивают Вашингтон к возрождению некоторых идей, предложенных во времена Рейгана, однако Кодевилла, один из первоначальных архитекторов SDI, отмечает, что почти все чудо-оружие, которое рекламировалось три десятилетия назад, так и не достигло экспериментальной стадии. Теперь разработка должна начаться с нуля, пишет Asia Times.

При этом некоторые элементы той программы по-прежнему могут быть актуальными, считает он.

По мнению Кодевиллы, только две потенциальные противоракетные системы могут сдержать российские и китайские МБР: космические лазеры, которые поражают ракеты, и орбитальные оптические системы, которые обнаруживают наземные запуски. Эти системы, подчеркнул он, позволяют перехватывать баллистические ракеты исключительно на взлете – в фазе ускорения, до отсоединения ядерных боеголовок от разгоняющей части.

Кодевилла отмечает, что космическое лазерное оружие было единственной системой «звездных войн», которая приблизилась к этапу тестирования, а за последние 30 лет технологии, которые можно использовать для космических лазеров, значительно улучшились, что удешевляет и упрощает производство.

Что касается орбитальной оптической системы, то речь идет о спутнике, который сможет «видеть» вражеские ракеты из космоса независимо от того, откуда они стреляли – речь идет о системе SBIRS-Low, которая разрабатывалась для обнаружения советских МБР при запуске.

Другие противоракетные системы из «звездных войн», по мнению Кодевиллы, проблематично воплотить в жизнь. Например, предлагаемое при Рейгане пучковое оружие космического базирования потребовало бы огромных генераторов для его выведения на орбиту.

Нынешние же системы ПРО США, считает ученый, которые базируются в Аляске и Калифорнии, совершенно неадекватны в борьбе с новой угрозой со стороны Москвы и Пекина. Он утверждает, что США остались практически беззащитны против российских и китайских ракет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему риск возрождения «звездных войн» при Дональде Трампа достаточно велик.