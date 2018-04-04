В Белом доме заявили о скором завершении операции США в Сирии

Военная миссия США по уничтожению террористической организации ИГ* в Сирии подходит к завершению, заявили в Белом доме.

«Военная миссия по уничтожению ИГ* в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии», – цитирует заявление американской администрации РИА «Новости».

В документе также отмечается, что США продолжат консультации с союзниками и друзьями о дальнейших планах.

В Вашингтоне выразил надежду на то, что страны ближневосточного региона и за его пределами, а также ООН вместе будут работать для установления мира и недопущения очередного подъема ИГ.

Ранее в среду директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Вашингтон принял решение о дальнейшем военном присутствии США в Сирии, не раскрыв его сути. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что решение о выводе войск США из Сирии будет принято после консультаций с другими странами ближневосточного региона и союзниками. А в конце марта он сообщил, что США очень скоро уйдут из Сирии.