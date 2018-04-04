Сирийская армия достигла в Восточной Гуте принципиального успеха

Заместитель главкома Сухопутных войск России генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что у боевиков больше нет возможности производить обстрелы Дамаска из Восточной Гуты.

«Впервые с 2012 года правительственные силы зашли в Джобар, Харасту. Полностью ликвидирована возможность обстрела Дамаска», – цитирует РИА «Новости» Кураленко.

Он напомнил, что с 27 февраля проводится «беспрецедентная гуманитарная операция» по выводу мирных жителей из пригорода Дамаска, Восточной Гуты.

В среду Генштаб анонсировал завершение гуманитарной операции в Восточной Гуте.

В последнее время боевики регулярно обстреливали столицу Сирии из Гуты. К примеру, в конце марта, когда террористы из Восточной Гуты обстреляли Дамаск и окрестности, погибли 24 человека.