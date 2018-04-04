Американцы разучились писать «g»

Психологи заявили, что многие американцы забыли, как пишется буква «g». В будущем это может вызвать у людей проблемы с освоением чтения.

Согласно результатам психологического теста, многие американцвы забыли о том, как пишется буква «g». Исследование под названием «Дьявол в хвостах: недостаточное знание и осознание буквенной формы, несмотря на огромный визуальный опыт» опубликовано в журнале Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

По признанию психологов, они обнаружили «удивительные пробелы в знаниях квалифицированных читателей». Дело в том, что строчная «g» имеет два варианта написания: с характерной петлей (используется в шрифтах и текстовых публикациях) и строчная «g», которая пишется от руки.

Из 38 опрошенных при просьбе перечислить буквы с разными вариантами написания только двое вспомнили о «g». На следующем этапе ученые предложили еще 16 участникам теста прочитать текст, в котором «g» с петлей встречалась 14 раз. Испытуемые читали текст про себя, однако произносить слова с «g» должны были вслух. Затем исследователи попросили респондентов написать такую «g», какую они сейчас видели, 14 раз. Половина из них написала неправильный вариант буквы. Остальные попытались изобразить «g» с петлей, но удалось сделать это правильно только одному.

В ходе третьего этапа 25 добровольцев пытались определить, какой из четырех вариантов написания «g» правильный. Лишь семь участников смогли справиться с заданием

«Буква чрезвычайно распространена в печатных материалах, но большинство людей никогда не учатся ее писать. Мы обнаружили, что опытные читатели часто не могли вспомнить о правильном написании буквы «g», и что их знание формы было обычно неполным или, возможно, даже неточным», – отметили исследователи.

Ученые отметили, что в будущем, когда люди будут реже писать и еще больше будут привязаны к электронным устройствам, у детей могут возникнуть трудности с освоением чтения.