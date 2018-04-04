Падение Ми-17 в Гималаях сняли на видео

Вертолет Ми-17 ВВС Индии, на борту которого находилось восемь человек, потерпел крушение при посадке в деревне Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. метров, в штате Уттаракханд на севере страны; погибших нет.

Как сообщает «Вести.ру», крушение вертолета запечатлел на камеру мобильного телефона один из очевидцев. На кадрах видно, как воздушное судно задело ограждение. После этого, как пишут местные СМИ, вертолет завалился на бок, перевернулся и загорелся. С пожаром удалось справиться.

На борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров. Четверо из них, в том числе один из пилотов, отделались легкими ранениями.