В МЧС сообщили о пожаре в ТЦ «Метро» в Москве

Дежурные подразделения ГУ МЧС России по Москве выехали для проверки сигнала о пожаре в торговом центре «Метро» на западе Москвы, сообщил представитель столичного главка.

По его словам, поступили сведения о срабатывании пожарной сигнализации в «Метро» на улице Рябиновая, передает РИА «Новости».

Источник позже сообщил, что сигнализация в ТЦ «Метро» сработала ложно – предположительно, из-за прорыва трубы с горячей водой.

Из здания эвакуированы все посетители и персонал.

В среду днем пожар возник на последнем этаже ТЦ «Персей для детей» на северо-востоке Москвы. Были эвакуированы 600 человек. Шесть пожарных пострадали при тушении возгорания, погиб один человек, сотрудник ТЦ, 45-летний Алексей Карпов, который при возгорании заблудился и побежал не туда.