Представителю Украины вручили ноту в связи с задержанием «Норда»

МИД вручил ноту протеста поверенному в делах Украины в России в связи с задержанием экипажа рыболовецкого судна «Норд», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с «Норда». Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. Также Москва требует вернуть захваченное судно владельцу, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что консульский отдел посольства России на Украине незамедлительно связался с адвокатом капитана «Норда» Владимира Горбенко, которому инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

По ее словам, выяснилось, что украинские власти будут требовать от суда ареста Горбенко.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины не собирается предоставлять доступ российским дипломатам к членам экипажа рыболовецкого судна «Норд».

Экипаж арестованного судна подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников.