После проверок в России начали закрывать торговые центры

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что после трагедии в Кемерово предписано закрыть 10-15 торговых центров по всей стране.

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим», – цитирует «Говорит Москва» Куренного.

По его словам, в ведомстве ждут результатов проверок. «Главное, и это указание генерального прокурора Юрия Чайки, добиться в этот же срок пока идет проверка реального устранения. Чтобы нам отписки не присылали. Мы один раз сходили, выявили, дается минимальный срок на устранение. После этого опять приходим и смотрим, устранили или нет», – отметил прокурор.

Он также сообщил, что самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

Напомним, в связи с пожаром в «Зимней вишне» в Кемерово Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все торговые комплексы с развлекательными центрами.

В результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем.