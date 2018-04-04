В Турции перестраховались, чтобы не повторить казус с Путиным и стулом Эрдогана

После встречи лидеров России, Ирана и Турции в Анкаре стулья политиков придержали, чтобы исключить повторного инцидента, когда Владимир Путин уронил стул Реджепа Тайипа Эрдогана.

Двухдневный визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой президента Владимира Путина после победы на выборах.

После трехсторонней встречи главам России, Ирана и Турции люди в штатском помогли отодвинуть стулья, и сразу их убрали, видимо, чтобы не повторился инцидент с упавшим стулом. Видео было опубликовано в telegtam-канале Life Shot.

Напомним, в ноябре 2017 года после того, как Владимир Путин, Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани завершили совместное выступление для прессы в Сочи, Путин уронил стул президента Турции.