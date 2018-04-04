ОЗХО сказала, когда объявит результаты анализов по делу Скрипаля

Результаты анализов проб отравляющего вещества, примененного в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, будут готовы на следующей неделе, сообщил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

По его словам, организация подготовит доклад по инциденту в Солсбери, копию получит Лондон, а допуск остальных стран к докладу будет обсуждаться дополнительно, передает РИА «Новости».

В среду Россия созвала спецзаседание ОЗХО по инциденту в Солсбери. Российское заявление по ситуации с инцидентом в Солсбери поддержали 14 стран-членов организации.

Однако Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания ОЗХО, а и.о. постпреда Британии на заседании заявил, что Лондон не согласится на совместное с Россией расследование. Более того, Великобритания назвала предложение России об этом «извращенным».

Отметим, что эксперты британской лаборатории «Портон Даун» накануне признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка», которым отравили Скрипалей. В итоге МИД Британии вынужден был признать, что обвинения в адрес России основывались на предположениях.