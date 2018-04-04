Россия обвинила США в распространении химического оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация в США формулы отравляющего газа «Новичок» может расцениваться как грубейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Публикацию формулы «Новичка» с подачи или при попустительстве администрации США можно рассматривать как передачу знаний о химическом оружии, то есть как косвенную передачу, собственно, самого химического оружия и, собственно, как грубейшее нарушение КЗХО», – цитирует ТАСС дипломата.

Накануне представитель Госдепартамента США прокомментировал обнародованные WikiLeaks документы, согласно которым госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также Великобритания еще в 2000-е годы пытались замять данные о нервно-паралитическом веществе «Новичок».

Ранее живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», заявлял, что «только Россия могла это сделать», говоря об отравлении Скрипаля. Вместе с тем он сообщал, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге, вышедшей на Западе.